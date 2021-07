Kimmich und Musiala verarbeiten Frust über EM-Aus

Weitermachen trotz Verbitterung: "Der Traum bleibt"

Beide Nationalspieler fanden trotz aller Enttäuschung aber auch positive Worte. So freute sich Kimmich über die Rückkehr tausender Fans in die Stadien: "Es war ein überwältigendes Gefühl endlich wieder vor euch spielen zu dürfen", schrieb der 26-Jährige. Für die Zukunft ist er "sicher, dass wir zurückkommen werden", schrieb er, dazu als Motto: "Der Traum bleibt."

Für Musiala war sein "erstes Turnier eine spannende Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Ich konnte sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die mich weiterbringen werden."

Gosens verrät: "Mucksmäuschenstille in der Kabine"

Auch von anderen Nationalspielern kommen bewegende Rückmeldungen. Robin Gosens tut das Ausscheiden "immer noch saumäßig weh", sagte er in einem Interview. Stellvertretend dafür stehen seine Aussagen über die Stimmung in der deutschen Kabine nach dem EM-Aus: "Es war mucksmäuschenstill. So eine Atmosphäre hatte ich in der Form auch noch nie".

Für Ersatztorwart Kevin Trapp ist es dagegen "immer noch schwer zu realisieren, dass das Turnier für uns schon vorbei ist". Der 30-jährige Schlussmann von Eintracht Frankfurt beteuerte in den sozialen Netzwerken aber zugleich: "Wir werden aber zurückkommen."