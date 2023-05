Kimmich und Goretzka: Was wird aus der Doppel-Sechs?

Es war ein Lebenszeichen von Bayerns Leader: Joshua Kimmich war mit zwei ideal gespielten Bällen in die Tiefe dafür verantwortlich, dass der FC Bayern zurück an der Tabellenspitze der Bundesliga ist. Er bereitete beide Treffer beim 2:0-Sieg der Bayern gegen Hertha vor.

Kimmichs starker Auftritt dürfte aber nicht nur dem Rekordmeister gut getan haben, sondern auch dem Nationalspieler selbst. In den vergangenen Wochen wurde der 28-Jährige immer wieder kritisiert und seine Rolle als Spielmacher infrage gestellt.

Seit Thiagos Abschied: FCB-Doppelsechs mit Identitätskrise

Auch Kimmichs Partner auf der Doppel-Sechs, Leon Goretzka, lässt Konstanz vermissen. Nach dem Abgang von Thiago 2020 sollte er dessen Rolle neben Kimmich übernehmen. Doch besonders in diesem Jahr wird sichtbar, dass Goretzka im Spielaufbau lange nicht die Qualitäten hat wie der wendige Spanier.

Zudem fehlt ihm in dieser Saison oft die Bindung zum Spiel. Nur 55 Pässe spielt Goretzka pro 90 Minuten, ein niedriger Wert für einen zentralen Mittelfeldspieler. Zum Vergleich: Thiago spielt in derselben Zeit 78 Pässe, von denen 87 Prozent ankommen. Bei Goretzka landen 83 Prozent beim Mitspieler. Zudem spielt Thiago deutlich mehr Pässe nach vorne. Auch bei der Anzahl der geführten Zweikämpfe, von denen Goretzka nur gut die Hälfte gewinnt, und bei den abgefangenen Bälle gehört der Bayern-Spieler in dieser Saison nicht zur europäischen Spitze.

Doppel-Sechs nicht in der Balance

Die Folge: Die Doppel-Sechs Kimmich-Goretzka ist nicht gut ausbalanciert. Denn auch Kimmich hat Defensiv seine Schwächen, gehört hier - anders als im Spielaufbau und dem Offensiv-Spiel - nicht zur europäischen Elite. Der 28-Jährige leistete sich zuletzt immer wieder Unkonzentriertheiten in der eigenen Hälfte und erlaubte sich einfache Ballverluste. So wird die Innenverteidigung der Münchner immer wieder stark unter Druck gesetzt und ist in Konter- und Umschaltsituationen häufig auf sich alleine gestellt.

FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Sechser

Ob Tuchel allerdings weiterhin der Doppelsechs Kimmich-Goretzka vertrauen wird bleibt abzuwarten. Auf Kimmich wird der neue Bayern-Trainer wohl kaum verzichten. Der Status von Goretzka ist dagegen ungewiss. Der FC Bayern soll sich bereits nach Konkurrenz oder gar Nachfolgern umgeschaut haben. Eine Verpflichtung von Leipzigs Konrad Laimer scheint sicher. Gemeinsam mit Ryan Gravenberch wären die Münchner mit vier zentralen Mittelfeldspielern im Soll.

Zuletzt gab es allerdings auch immer wieder Gerüchte um Mateo Kovacic vom FC Chelsea. Er soll der Wunschspieler von Tuchel sein. Mit ihm gewann der Bayern-Coach 2021 die Champions League. Der Vertrag des 28-jährigen Kroaten läuft 2024 aus.