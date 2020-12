Kimmich und das fast perfekte Jahr 2020

Das Jahr 2020 wird Joshua Kimmich so schnell sicher nicht vergessen. "Es war wirklich ein sehr turbulentes Jahr", sagt Kimmich im Interview mit BR24 Sport-Reporter Philipp Nagel. Der Nationalspieler wurde Triple-Sieger und zum zweiten Mal Vater. Nebenbei engagiert sich Kimmich zusammen mit Leon Goretzka für die Initiative "We kick Corona". Einfach ausspannen und die Füße hochlegen gibt es für Kimmich nicht. "Ich kenne mich eigentlich nur ehrgeizig. Das liegt wohl in den Genen."

Kimmich will jetzt "eine Ära prägen"

Sein Fazit für 2020 fällt - trotz des maximalen Erfolges mit dem FC Bayern – ganz nüchtern aus. Ein gutes Jahr ist für ihn immer dann, wenn er verletzungsfrei durch eine Saison kommt. Aber im Spiel bei Borussia Dortmund am 7. November verletzte er sich am rechten Knie - eine lange Pause drohte. Deshalb schuftete er hart für sein Comeback. Im letzten Spiel des Jahres bei Bayer Leverkusen stand er schon wieder auf dem Platz. Aber trotz der schnellen Genesung: "Dass mit der Verletzung trübt das Jahr ein wenig - denn es war dadurch nicht das perfekte Jahr für mich", stellt Kimmich fest.

Ein Sättigungsgefühl hat sich bei Bayerns Mittelfeld-Antreiber trotz der zahlreichen Titel jedenfalls nicht eingestellt. "Als kleiner Junge dachte ich immer, wenn ich mal die Champions League gewonnen habe, dann kann ich die Füße hochlegen. Man ist zufrieden und hat das Karriereziel erreicht", sagt der 25-Jährige. "Ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit dann habe. Aber jetzt möchte man es ja auch bestätigen - eine Ära prägen."

"Ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit unserer Mannschaft am Ende des Weges sind, sondern ich hoffe, dass das jetzt erst der Anfang war." Joshua Kimmich

Gesellschaftliches Leben "geht auch ohne Fußball"

Wirklich nachhaltig geprägt hat dieses Jahr am Ende aber vor allem das Corona-Virus – auch Joshua Kimmich, der die Phasen der Unsicherheit gerade zu Beginn der Pandemie und erst Recht während der Schwangerschaft seiner Freundin, als die mental anstrengendste Zeit des Jahres bezeichnet.

Geblieben ist ein Gefühl der Demut, gepaart mit einer klaren Erkenntnis. Zwar sei der Fußball wie auch der Sport generell weiterhin wichtig für die Gesellschaft: "Aber trotzdem hat man schon gemerkt, dass es auch ohne Fußball geht. Und wir merken auch, dass der Fußball ohne die Fans, ohne die Gesellschaft eben nicht geht. Wir sind mehr von den Menschen da draußen abhängig, als andersherum. Deswegen wünscht man sich die Fans auch zurück."

Kritik an Nationalmannschaft

Das Einzige, was in diesem Jahr trotz Kimmich kein Erfolg wurde, waren die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft. Seine Analyse auch hier schonungslos ehrlich. Rein sportlich gesehen habe die DFB-Elf eine Entwicklung genommen, die keinem gefalle: "Wir haben es nicht geschafft, eine gewisse Konstanz zu entwickeln und unser Talent auf den Platz zu bekommen. Wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie wir das in Zukunft so hinbekommen."

An Kimmichs Willen und Ehrgeiz wird es sicher nicht scheitern. Was alles möglich ist, hat schließlich sein ganz persönliches Jahr 2020 deutlich gezeigt. "Es sind schon sehr viele spannende Dinge in diesem Jahr passiert. Ich hoffe, dass am Ende alles gut ausgehen wird - auch was die steigenden Corona-Zahlen angeht." Das Münchner Mittelfeldstratege wünscht sich auch, "dass wir alle das Jahr 2020 positiv abschließen können, auch wenn es wirklich sehr, sehr turbulent war."