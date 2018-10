Kiiking - nicht einfach nur Schaukeln

Zum Schaukeln einfach Kniebeugen machen

Ich klettere auf das Schaukelbrett, Veiko bindet meine Füße mit einer speziellen Technik fest. Ebenso meine Handgelenke. Ein letzter Test, ob alles fest ist, dann erklärt Veiko, was ich machen muss: "Kniebeugen und aufstehen. Wenn die Schaukel nach unten schwingt, gehst du in die Knie, bevor sie an den Pfosten kommt, stehst du auf. So schnell du kannst."

Veiko zieht die Schaukel zu sich heran und mich in die Höhe. Der erste Anschubser. Wie früher auf dem Kinderspielplatz - nur höher. Und dann muss ich im richtigen Moment in die Kniebeuge gehen und mich wieder aufrichten. Veiko feuert mich an - wie im Wettkampf auch.

Ich gewinne ziemlich schnell an Höhe, fliege über den Rasen, sehe auf das Meer vor mir - es ist gigantisch. Und angsteinflößend! Ich bin höher als die Schaukel, der Überschlag ist nah. Veiko ruft von unten: "Gut! Du bist über 90 Grad. Das ist Wahnsinn! Weiter so!"

Adrenalinkick - auch ohne Überschlag

Dann verlässt mich jedoch der Mut. Ich bin so hoch, dass ich über dem Schaukelgestänge bin. Ich sehe den obersten Halm von oben. Das ist zu viel, ich lasse mich ausschaukeln. Als die Schaukel wieder stillsteht, habe ich total Herzklopfen. Veiko hat nicht zu viel versprochen: Es gibt einen Adrenalinkick, der Puls rast, ich grinse wie blöd und bin ziemlich außer Puste. Während des Schaukelns kam es mir überhaupt nicht anstrengend vor.

Wichtig ist, dass die Kniebeugen und das Strecken im richtigen Moment passieren. Da muss man sich in den Rhythmus der Schaukel reinfühlen. Und auch ohne Überschlag gibt’s einen Grund zur Gratulation: Weil ich es geschafft habe, den Winkel zwischen Schaukel und Boden auf über 90 Grad zu öffnen, also höher als das Schaukelgestänge war, habe ich Kiiking geschafft. "Hästi tehtud! Gut gemacht!", gratuliert Veiko. An dieses tolle fliegende Gefühl werde ich mich noch lange erinnern. Der Muskelkater im Po am nächsten Tag war zum Glück schnell wieder weg!