Kickers-Spieler mit Corona infiziert, Testspiel abgesagt

Ein Mitglied aus dem Mannschaftskader der Würzburger Kickers ist am Montag (07.09.) positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Der Spieler habe beim Totopokal-Spiel am Samstag nicht zum Kader gezählt. Er zeige keinerlei Symptome und habe sich umgehend in Quarantäne begeben. Bei allen anderen Spielern sowie beim Betreuerstab sei der Test negativ verlaufen. Das für den Abend geplante Testspiel beim FSV Zwickau wurde dennoch – in Abstimmung beider Vereine – sicherheitshalber abgesagt.

Morgen: neuer Test

Nach eigenen Angaben befindet sich der FC Würzburger Kickers weiterhin in engem Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden und der DFL. Entsprechend dem Hygienekonzept der DFL werde der gesamte Mannschaftskader bereits am Mittwoch sicherheitshalber einem weiteren Test unterzogen.