Kickers erobern durch Last-Minute-Treffer Platz eins der 3. Liga

Deniz Undav (6.) brachte die Gäste in Führung. Kurz nachdem Meppen fast auf 2:0 erhöhen hätte können, konnte Orhan Ademi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) ausgleichen. Sebastian Schuppan hatte einen verunglückten Freistoß zurück auf den Torschützen gelenkt, der den Ball aus 18 Metern versenkte. Dominic Baumann (79.) und der eingewechselte Enes Küz (82.) hatten die Möglichkeit zum 2:1, doch sie zielten weit und anschließend ganz knapp am Meppener Kasten vorbei.

Würzburgs Siegtreffer direkt vor dem Schlusspfiff

Torhüter Leon Bätge hielt das Unentschieden der Rothosen fest. Nico Granatowski lief auf der rechten Außenbahn bis zur Richtung Grundlinie und legt das Spielgerät quer in den Sechzehner. Am langen Pfosten erwischte Undav den Ball, scheiterte aber an der starken Parade des Schlussmanns der Kickers. Doch es kam noch besser: In der vierten Minute der Nachspielzeit schaffte Gnaase den Siegtreffer für die Unterfranken.