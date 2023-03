Kicken mit Krücken - Amputierten-Fußball in Bayern

Trainingsbeginn für Dimitri Brigemann beim FC Español. Zum ersten Mal spielt er in Bayern mit anderen Amputierten-Fußballern. "Wir sind ein Haufen kaputter Typen", sagt er über die versammelten Fußballer. Das hindert sie allerdings nicht, Höchstleistungen zu bringen. Mit zwei Krücken sprinten sie dem Ball hinterher, schießen und köpfen.

"Jeder, der Fußball spielen will, muss das auch können"

Normalerweise fährt Dimitri fast 400 Kilometer zu seinem Verein. Er spielt beim Amputierten Fußball Club der TSG Hoffenheim. Es ist eines von fünf Teams in Deutschland. Die Teams spielen in einer eigenen Bundesliga. Viermal im Jahr treffen sie aufeinander. Regelmäßiges Training ist für Dimitri wegen der langen Anreise aber nicht möglich. Doch eine näher gelegene Alternative, um Amputierten-Fußball auf höchstem Niveau zu spielen, gibt es in Bayern derzeit nicht.

Das will Michaela Ammer vom FC Español ändern. "Jeder, der Fußball spielen will, muss das auch in einem Verein können und nicht ausgegrenzt werden", sagt Ammer. Deswegen hat sie das Training organisiert. Doch sie stößt mit ihrem Vorhaben schnell an Grenzen. Ihr Verein ist klein und kann das Projekt alleine finanziell nicht stemmen. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hilft aus. Denn bisher haben größere Vereine kein Interesse an einer Amputierten-Fußballmannschaft gezeigt.

BFV: "Wollen Amputierten-Fußball etablieren"

Bei den bereits bestehenden Inklusionssportvereinen oder Inklusionsangeboten funktioniere das laut dem BFV bereits gut. Größere Vereine stellen Trainingsplätze und finanzieren Projekte, kleine Vereine liefern das Personal. "Das wünschen wir uns auch beim Ampu-Fußball", sagt Frank Schweizerhof vom BFV. "Wir wollen Amputierten-Fußball genauso etablieren wie alle anderen inklusiven Fußballangebote. Wir brauchen ein Trainerteam, dass die Spieler weiterbringen und eine Mannschaft formen kann."

Für einen professionellen Spielbetrieb braucht es mehr Geld und mehr Spieler. Denn zum einen gibt es nicht viele Amputierte, die trotz ihrer Behinderung dem Ball nachjagen. Zum anderen kennen wenige den FC Español. Das will auch Hoffenheim-Spieler Dimitri ändern. Er will bald wieder bei dem Verein trainieren und mehr Leute motivieren, Amputierten-Fußball zu spielen.