Kevin Volland zu Gast im Insta-Live

Fußball-Nationalspieler Kevin Volland ist am Mittwoch um 19 Uhr zu Gast im Insta-Live. Der ehemalige Spieler des TSV 1860 München, der schon in seiner Jugend für die Sechzger spielte, wechselte 2012 zur TSG Hoffenheim ehe er über Bayer 04 Leverkusen (2016-2020) bei der AS Monaco landet. Dort spielt er an der Seite von Bayern-Leihgabe Alexander Nübel. Trainiert wird der Klub von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac.

Für Volland hätte der Start in Monaco nicht besser laufen können. Der Allgäuer ist von Beginn an Stammspieler und führt Monaco zuletzt zum Gruppensieg in der Europa League.

Rückkehr zu den Löwen?

Seine Zeit bei den Löwen scheint aber noch nicht ganz beendet zu sein: "Ich habe den Sechzgern alles zu verdanken. Ohne den TSV 1860 wäre ich kein Profifußballer. Ich bin blau im Herzen und kann mir definitiv eine Rückkehr zu den Sechzgern vorstellen", sagt der 29-Jährige im Mai im Interview mit der "TZ".

Was der Allgäuer sonst noch zu erzählen hat, gibt es am Mittwoch live ab 19 Uhr in BR24 Sport Instagram zu sehen.