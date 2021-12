Kevin Volland: Rückkehr zu Sechzig? Möglich!

Viel besser könnte es für Kevin Volland nicht laufen. Seit der vergangenen Saison spielt der ehemalige Sechzig-Spieler nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen nun bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Ein Wechsel, den der Allgäuer nicht bereut: "Ich würde es genau so wieder machen. Ich habe in der Bundesliga acht Jahre gespielt, bei Sechzig zwei Jahre in der 2. Liga. Irgendwann hast du dann schon fast alles einmal gespielt."

In Monaco avancierte der Allgäuer unter Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac in kürzester Zeit zum Führungsspieler und führte sein Team mit seinem Treffer zuletzt zum Gruppensieg in der Europa League.

Sehnsucht nach der Heimat

So weit so gut. Aber Yachthafen, Casino und die Glamourwelt von Monaco haben es schwer beim gebürtigem Marktoberdorfer, wenn sie mit bayerischem Bier, Alpen und Seen verglichen werden. "Ich bin sehr heimatverbunden, ich will wieder im Allgäu leben. Meine Kinder sollen so aufwachsen, wie ich es hatte. Ein paar Jahre mache ich noch, aber dann freue ich mich auch auf die Zeit, wenn ich wieder nach Hause komme."

Volland: "Sechzig wäre eine Option"

Bis Sommer 2024 geht Vollands Vertrag noch - und dann? "Wenn Sechzig in die 2. Liga aufsteigt, wäre es vielleicht wirklich eine Option nach der Karriere. Ich habe dem Verein viel zu verdanken", sagt der 29-Jährige, der seine Jugendstationen im Internat beim TSV durchlief. "Das ist ein geiler Verein, Sechzig hat eine Wahnsinns-Fanbase in München. Ich hoffe, sie schaffen den Aufstieg bald."

Aber auch Vollands Zeit bei den Löwen war genau so geprägt vom typischen Sechzig-Chaos wie aktuelle: "Bei Sechzig ist immer was los. So war es bei mir damals auch. Wir standen auch kurz vor der Insolvenz, haben Moritz Leitner verkauft und mich kurze Zeit später relativ günstig an Hoffenheim abgegeben. Geld musste reinkommen.

Die zwei Jahre bei Sechzig waren keine chaosfreien." Trotz allem: Die Verbundenheit zum TSV ist nach wie vor da: "Das war einfach eine Wahnsinnszeit, die richtig viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich ans Trainingsgelände komme."

Nächster Schritt WM 2022?

Aber noch ist die Karriere des 29-Jährigen in vollem Gang. Erst im Sommer erlebte Volland seinen persönlichen Karriere-Höhepunkt. Der bis dahin vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw nicht berücksichtigte Offensiv-Spieler wurde in den Kader für die Europameisterschaft berufen.

Nun ist der Blick auf die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gerichtet: "Das wäre ein absoluter Traum, da nochmal dabei zu sein. Wer will nicht bei einer WM spielen? Das ist das Geilste!" Der Weg dahin ist noch weit. Aber wer weiß: Vielleicht hat Sechzig in den nächsten Jahren wieder einen Weltmeister-Teilnehmer im Kader.