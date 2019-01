Kerber und Zverev unterliegen im Hopman-Cup-Finale

Nach einem bis zum letzten Punkt spannenden Finale haben es Kerber und Zverev auch im zweiten Anlauf nicht geschafft, als erstes Deutsche seit 1995 den Hopman-Cup zu holen. 24 Jahre nach dem Erfolg von Anke Huber und Boris Becker verpasste das Duo bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth mit der Niederlage gegen die Schweiz die Revanche für das vergangene Jahr. Im Januar 2018 hatte es ebenfalls ein 1:2 gegen Roger Federer und Belinda Bencic gegeben.

Verkürzter Tiebreak bringt die Entscheidung

Auch diesmal verlor das deutsche Paar das entscheidende Mixed und war dabei hauchdünn 0:4, 4:1, 3:4 (4:5) unterlegen. Beim Stand von 4:3 im verkürzten entscheidenden Tiebreak hatten Kerber und Zverev sogar Matchball, doch der aufschlagende Federer und seine Partnerin bewahrten die Nerven, wehrten die Gelegenheit ab und entschieden danach auch den alles entscheidenden letzten Ballwechsel zu ihren Gunsten.

Altmeister Federer Rekordsieger

So sehr die Deutschen vor 14.000 begeisterten Zuschauern den Sieg wollten, am Ende durften sich die Schweizer erneut zum Sieger-Paar küren lassen. Für den schon 2001 mit Martina Hingis erfolgreichen Altmeister war es der insgesamt dritte Erfolg in Perth. Damit ist Federer der Rekordsieger der Veranstaltung.

Zverev verlor zunächst sein Einzel 4:6, 2:6 gegen Federer, Kerber glich mit 6:4, 7:6 (8:6) gegen Bencic aus.