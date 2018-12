16.12.2018, 22:59 Uhr

Kerber, Lange und das Eishockey-Team sind Sportler des Jahres

Tennisspielerin Angelique Kerber, Triathlet Patrick Lange und das deutsche Eishockey-Nationalteam sind die "Sportler des Jahres". Das Ergebnis der Abstimmung unter 3.000 Sportjournalisten wurde am Sonntagabend in einer Gala in Baden-Baden verkündet.