Kenianer Kipchoge in Wien: Ein Marathon unter zwei Stunden

Eliud Kipchoge ist als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. In Wien lief der 34 Jahre alter Kenianer nach 1:59:40 Stunden ins Ziel. Der 34-jährige Kenianer war unter dem groß angelegten Sponsoring eines britischen Chemiekonzerns angetreten und schaffte die Zeit mit Unterstützung mehrerer Tempomacher.

Weltrekord nicht gültig, weil Lauf nicht den Regeln entspricht

Die hauptsächlich im Prater gelegene 9,6 km lange Rundstrecke sei nur "unwesentlich langsamer als eine theoretische Idealstrecke ohne Steigungen und Kurven", hieß es in einer Mitteilung der Universität Wien. Bei den Wendepunkten wurden zudem kleine Steilkurven eingebaut, um den Zeitverlust zu minimieren. Ein Elektroauto mit programmierter Geschwindigkeit gab das Tempo vor und spendete leichten Windschatten. Der Lauf wurde als "Marathon unter Laborbedingungen" bezeichnet.

Einen offiziellen Weltrekord konnte Kipchoge nicht aufstellen, da seine insgesamt 41 Tempomacher regelmäßig ausgetauscht wurden. Dies entspricht nicht den Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes.

Deswegen ist auch die 2017 in Monza erzielte Zeit Kipchoges nicht der derzeit gültige Weltrekord. Damals war er auf der Motorsport-Rennstrecke in 2:00:25 Stunden die beste jemals erreichte Zeit über die klassischen 42,195 Kilometer gelaufen. Den derzeit gültigen Weltrekord hatte Kipchoge, der 2016 in Rio Olympiasieger wurde, in 2:01:30 Stunden am 16. September 2018 in Berlin aufgestellt.