Kellers Heimdebüt als Ingolstadt-Trainer mit "breiter Brust"

"Die Mannschaft hat in Darmstadt gesehen, was sie selbst mit zehn Mann leisten kann. Wir verzeichnen den Punkt als Erfolg", sagte der neue FCI-Trainer am Freitag. "Man merkt, dass im Training schon mehr Selbstvertrauen da ist und die Mannschaft langsam eine breitere Brust bekommt." Beim 1:1 in Darmstadt hatten die Oberbayern nach einer Elfmeter-Entscheidung in Unterzahl den Sieg verpasst, aber einen Punkt noch gerettet.

Gegner Heidenheim

Am Sonntag (13.30 Uhr) strebt Schlusslicht FCI zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim einen Sieg an. "Heidenheim funktioniert gut als Mannschaft, ihre Stärken sind Mentalität und hohe Laufbereitschaft. Das wird eine schwierige Aufgabe, aber wir sind gut vorbereitet. Ich freue mich auf das erste Heimspiel", sagte Coach Keller. Robin Krauße und Thorsten Röcher fehlen gesperrt. Thomas Pledl, Lucas Galvao und Christian Träsch sind nach ihren Verletzungen weiter nicht dabei.

Neue Strukturen im Team

Nach den Personalwechseln wie der Versetzung von Abwehrchef Marvin Matip auf die Bank sieht Keller alle seine Profis in den Einheiten gefordert. "Jeder Spieler hatte 15 Spiele Zeit, sich in den Vordergrund zu spielen und hat kein Recht, sich zu beschweren. Im Training ziehen alle mit, da gibt es keinen, der sich hängen lässt", sagte der Trainer. "Die Mentalität ist gut. Aber Strukturen werden durch Leistung geschaffen, da war in der Vergangenheit keiner mit sich zufrieden, deshalb war es schwierig, Strukturen zu finden. Wir versuchen, diese jetzt aufzubauen."