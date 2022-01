Kellerduell zwischen Fürth und Stuttgart ohne Tore

Im Fürther Ronhof trennen sich die SpVgg und der VfB Stuttgart torlos. Nach der Pause waren zunächst die Stuttgarter etwas aktiver, hatten dann aber teilweise Glück, dass die Fürther ihre wenigen Chancen nicht nutzten. Erst in der Schlussphase übernahmen die Schwaben das Kommando und kamen ihrerseits zu einer Vielzahl an Möglichkeiten. Mit Glück und Geschick verteidigten die Gastgeber gegen die Angriffsbemühungen.

"Wir wollen besser spielen als in der Hinrunde und vor allem in den Heimspielen punkten", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Spiel bei Sky. Das Kellerduell gegen den Tabellen-16. Stuttgart war von Beginn an umkämpft. Beide Teams gingen beherzt in die Zweikämpfe. Fürth zeigte sich etwas aktiver als die Schwaben. Die erste gute Chance im Spiel hatten auch die Hausherren in der 21. Minute: Hrgota scheiterte mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz am Stuttgarter Keeper Müller.

Fürth aktivere Mannschaft in der ersten Hälfte

Die erste Phase der zweiten Hälfte gehörte den Stuttgartern, Fürth brauchte etwas, um wieder ins Spiel zu finden. In der 51. Minute hätte Stuttgarts Mangala beinahe das 0:1 verursacht: Der Mittelfeldmann vertändelte den Ball im eigenen Sechzehner an Hrgota. Doch Anton konnte den Lupfer des Fürther Kapitäns gerade so auf der Linie abwehren.

Stuttgart gehört die Schlussphase

In der Folge ging es hin und her - in der Schlussphase wurde Stuttgart wieder stärker. Zehn Minuten vor Schluss konnte Burchert gerade noch so einen Stuttgarter Schuss abwehren. Kurz darauf hatte Kalajdzić den Stuttgarter Führungstreffer auf dem Fuß. Doch er vergab freistehend. Beyaz traf kurz vor Abpfiff das Außennetz. Mit viel Glück rettete die SpVgg Greuther Fürth den ersten Punkt im neuen Jahr.