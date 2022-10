Kellerduell in der 2. Liga: Fürth forciert die Offensive

Schneider: Hrgota "mehr in die Box"

Mit dazu beitragen soll auch Kapitän Branimir Hrgota, allerdings in offensiverer Rolle. Hrgota, der zuletzt hauptsächlich auf der Zehn zum Einsatz kam, könnte am Freitag im Sturm beginnen. Trainer Schneider möchte den Schweden in jedem Fall wieder "mehr in der Box" sehen. Möglicherweise kann auch Paul Meyerhöfer sein Comeback geben. Nachdem sich der Verteidiger in der vergangenen Saison das Sprunggelenk gebrochen hatte, absolvierte er am vergangenen Wochenende bereits ein Spiel in der U23 und könnte am Freitag in den Spieltagskader zurückkehren.