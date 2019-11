Keller und Brych fordern mehr Respekt

Jens Keller kann sich hervorragend in die Situation von Niko Kovac hinein versetzen. Der 48-Jährige war unter anderem Trainer beim FC Schalke 04 - ein Klub, der mit dem FC Bayern München vergleichbar ist. Auch dort herrscht ähnlich viel Druck von außen sowie eine lebhafte Medienlandschaft. Keller meint, Kovac hat beim Rekordmeister "nie die Lobby gehabt. Er hat das Double geholt und trotzdem ist er immer in Frage gestellt worden."

"Es heißt zwar immer, Trainer verdienen genug Geld - aber es steht immer ein Mensch dahinter. Das wird sehr, sehr oft verkannt." Jens Keller

Enormer Druck für Trainer und Schiedsrichter

"Ein Trainerjob ist schon belastend, weil das immer ins Privatleben mit reingeht. Man hat Kinder, man hat eine Familie, wo man einfach immer wieder kuckt, dass man diesen Druck wegnimmt. Das verändert eine Person und das zerrt enorm an der Substanz", erläutert Keller das Dasein als Coach im Profifußball.

Schiedsrichter stehen zwar selbst ständig im Kreuzfeuer, merken aber trotzdem, mit welcher hohen Belastung die Trainer am Seitenrand ihre Arbeit verrichten, betont Felix Brych, der seit 1999 als DFB-Schiedsrichter fungiert.

Trainer und Schiedsrichter vermissen Respekt

In vielen Situationen wünscht sich Keller von den Verantwortlichen in den Vereinen mehr Respekt. "Wenn man Erfolg hat, sind es immer wir, wenn mal etwas nicht so läuft, ist es immer der Trainer." Er fordert, dass man mehr den Mensch sieht, dass niemand mit Füßen getreten wird.

"Schiedsrichter ist der einzige Job, der noch schlimmer ist als Trainer!" Jens Keller

Im Gegensatz zum Trainer kann der Schiedsrichter zwar nicht vom Verein entlassen werden, ist aber trotzdem oftmals extremen Umständen ausgesetzt. Brych appelliert, dass "jeder mal seine Haltung zum Fair Play überdenken" soll - insbesondere die Fans und Zuschauer, aber auch die Spieler und Trainer. "Man sollte auch dem Spielleiter Wertschätzung und Respekt gegenüber bringen - das würde unseren Job dann ein bisschen vereinfachen."