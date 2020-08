Keine Zuschauer in den Stadien bis mindestens Ende Oktober

Wie geht es weiter mit den Zuschauer in den Stadien, Sporthallen und an den Rennstrecken? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich darauf, dass eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien in den kommenden beiden Monaten einen Vorschlag für den Umgang mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen erarbeiten soll. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen mindestens bis Ende Dezember 2020 nicht stattfinden.

Es sei "nicht sinnvoll, im September mit Zuschauern zu starten", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder . "Es ist mit einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal." Söder stellte zumindest in Aussicht, dass durch die Arbeitsgruppe "kleine, schrittweise Möglichkeiten" vereinbart werden könnten, und zwar "noch vor Weihnachten." Da gebe es "schon eine Perspektive", sagte der CSU-Politiker.

Inwieweit schon früher zumindest einige Hundert Fans zugelassen werden, blieb zunächst offen. Die Beschränkungen für Teilnehmer an solchen Veranstaltungen unterscheiden sich derzeit in den Bundesländern stark. So fand das Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der SpVgg Greuther Fürth am Donnerstag vor 300 Zuschauern statt.

Bundesinnenminister Seehofer sprach sich für Fan-Rückkehr aus

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich vor der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Chefs noch dafür ausgesprochen, Fans zumindest in begrenztem Umfang wieder in die Stadien der Fußball-Bundesliga zu lassen.

"Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen".

Noch am Mittwoch legte die Deutsche Fußball Liga (DFL) ein überarbeitetes Konzept vor, über das die Mitgliederversammlung am 3. September hätte entscheiden sollen. Ein Anfang August präsentiertes Papier der DFL zur Rückkehr der Fans in die Stadien wurde von den Gesundheitsministern von Bund und Ländern abgelehnt.

Keine Auswärtsfans, keine Stehplätze, kein Bier und personalisierte Tickets waren die zentralen Punkte des Papiers. Auch die 3. Liga plante mit ähnlichen Maßnahmen, den Spielbetrieb in der neuen Saison wieder vereinzelt mit Zuschauern durchführen zu können.

Fußball hoffte vergeblich auf positive Signale

Der Fußball hoffte also auf positive Signale aus Berlin - vergebens. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich erst in dieser Woche in einem Zeitungsinterview gesagt für eine Zuschauerrückkehr ausgesprochen: "Es gibt ja eine Fußballkultur. Und dazu gehört auch Emotion und Atmosphäre im Stadion. Die ist ohne Zuschauer ganz einfach nicht gegeben. Deshalb müssen wir alle ein großes Interesse daran haben, dass so zeitnah wie möglich Zuschauer wieder im Stadion zugelassen werden."

DFB-Präsident Keller: "Amateurvereine leiden sehr darunter"

Ähnliche Appelle kamen aus der Frankfurter Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Wie es aussieht, müssen wir noch länger mit der Pandemie leben", sagte DFB-Chef Fritz Keller und betonte: "Die Amateurvereine leiden sehr darunter. Die Zuschauer sind ihre Haupteinnahme-Quelle. Natürlich geht die Gesundheit vor. Aber letztlich müssen wir auch an Systemen arbeiten, wie wir irgendwann mal wieder Zuschauer in die Stadien kriegen."

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hegte noch letzte Woche große Hoffnung, den Spielbetrieb im Amateurfußball wieder mit Zuschauer aufnehmen zu können und reichte dafür ein Hygienekonzept beim bayerischen Innenministerium ein. Ziel war es, dass bis zu 400 Fans bei einem Spiel dabei sein hätten können.

UEFA-Supercup mit Zuschauern

Einen ganz anderen Weg im Umgang mit der Zuschauerfrage geht bislang die UEFA - trotz steigender Corona-Zahlen in Europa. Beim Supercup zwischen Champions-League-Triumphator Bayern München und Europa-League-Sieger FC Sevilla am 24. September in Budapest sollen mehrere Tausend Fans zugelassen werden. "Wir hoffen, den Supercup als Pilotprojekt nutzen zu können", kündigte UEFA-Boss Aleksander Ceferin an.

Viele Sportarten von Zuschauereinnahmen abhängig

Dieses Verbot würde neben den Profi-Fußballklubs aber auch die Spitzenvereine im Handball, Basketball und Eishockey sowie weitere stark von Zuschauer-Einnahmen abhängige Sportarten empfindlich treffen.

"Man hat schon schlaflose Nächte", sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), vor einiger Zeit. Spiele ohne Zuschauer seien im Eishockey - anders als etwa in der Fußball-Bundesliga - über einen längeren Zeitraum nicht darstellbar. Als im März noch vor dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle in Deutschland Spiele vor Zuschauern nicht mehr möglich waren, beendete die DEL sofort die Saison, ohne einen Meister zu küren.

"Für uns sind Zuschauer im Stadion das Wichtigste. Es ist natürlich existenziell", sagte Lothar Sigl. Der Hauptgesellschafter der Augsburger Panther hält eine 50-prozentige Auslastung der gut 6.000 Zuschauer fassenden Halle in Augsburg für notwendig, um halbwegs wirtschaftlich spielen zu können. DEB-Präsident Franz Reindl erwägt nun sogar, den Saisonstart zu verschieben, sollten Zuschauer nicht zugelassen sein. Ursprünglich sollte die DEL am 13. November starten.