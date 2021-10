Keine "Super-Bayern" - Münchens Frust nach der Frankfurt-Pleite

Upamecano und Neuer patzen

Trapps starker Auftritt hin oder her - kritisch geht Khalil mit der Bayern-Defensive ins Gericht. "Sie haben sich ein bisschen angestellt in der Verteidigung", sagt der Bayern-Reporter. Gerade Dayot Upamecano, zuletzt mit starken Auftritten gegen Barcelona und in der Bundesliga, war im Frankfurt-Spiel komplett neben sich: "Er hat keinen guten Tag gehabt."

So sah es auch Bayern-Coach Nagelsmann. "Die ganze Kette war nicht so griffig in den Aktionen", sagte er über seine Abwehrreihe, zu Upamecano äußerte er sich aufbauend: "Upa hat viele gute Spiele gemacht, jetzt mal ein etwas schwächeres. Das passiert."

Auch Torwart Manuel Neuer erwischte keinen Glanztag. Das 1:2, einen Schuss aus spitzem Winkel, "den hält er an 9,9 von 10 Tagen", glaubt Khalil.