Keine Einzelmedaille: Alpin-Chef Maier vermisst "Killerinstinkt"

Mit den vierten Plätzen von Lena Dürr (SV Germering) im Slalom und Kira Weidle (SC Starnberg) in der Abfahrt war man nur ganz nah dran am Podest. "Wenn du Vierter wirst, dann kriegst ein bisserl Schulterklopfen und ein bisserl Mitleid mit dir, aber du bist nicht dabei", so das nüchterne Fazit von Maier.

DSV-Alpinchef Maier: "Killeinstinkt und Schwein im Rennfahrer"

Für die Zukunft stellt sich der Alpin-Chef deshalb die Frage: "Wie bringen wir den Killerinstinkt zusammen, der dann einfach auf den letzten 20 Sekunden dann nicht nachlässt". Die Antwort lautet: "Wir müssen das Schwein im Rennfahrer noch besser ausprägen". Das mache in der Weltspitze den Unterschied zwischen knapp vorbei und einer Medaille.

Zwei Mal ganz knapp am Podest vorbei

Tatsächlich war es ziemlich knapp mit dem Podest: Dürr verpasste im Slalom als Vierte eine Medaille am Ende um sieben hundertstel Sekunden, obwohl sie nach dem ersten Lauf noch auf Goldkurs gelegen hatte. Abfahrerin Weidle war beim Training noch hoffnungsvoll unterwegs. Im Rennen blieb ihr ebenfalls nur der ungeliebte vierte Platz.

Die beiden Ergebnisse besänftigten den DSV Präsidenten Franz Steinle. "Natürlich hätten wir gern zwei Medaillen erreicht. Das war auch unser Ziel", sagte er. Die Abstände von Weidle und Dürr "zu den Bronze-Rängen seien aber gering gewesen".

Zwei siebte Plätze bei den Herren

Etwas mehr fehlte bei den Herren zum Sprung aufs "Stockerl": Im Super-G verschenkte Romed Baumann (WSV Kiefersfelden) mit einem kleinen Fehler die Medaille und wurde Siebter, in der Abfahrt erreichte er Platz 13. Slalom-Ass Linus Straßer (TSV 1860 München) war als Schladming-Sieger aussichtsreich zu den Spielen gereist. Ein "bisschen schlechter gefahrener Schwung“ vereitelte ihm den Sprung aufs Podest und brachte auch ihn auf Platz sieben. Und Alexander Schmid (SC Fischen) schied im Riesenslalom gleich ganz aus.

Letzte DSV-Einzelmedaillen 2014 in Sotschi

Vielleicht gibt gelingt am letzten Tag der Spiele mit einer Medaille noch einen versöhnlichen Abschluss. Der bereits um einen Tag verschobene Wettbewerb könnte allerdings auch da dem Wind zum Opfer fallen. Dann gibt es für die deutschen Alpinsportler die zweite Nullnummer nacheinander bei Winterspielen. Schon 2018 in Pyeongchang war das deutsche Alpin-Team leer ausgegangen. 2014 in Sotschi hatte es noch drei Medaillen gegeben. Maria Höfl-Riesch gewann damals Gold in der Kombination und Silber im Super-G, Viktoria Rebensburg holte Bronze im Riesenslalom.