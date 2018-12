Keine Derbypunkte für Selber Wölfe

Auch im dritten Derby in der laufenden Spielzeit musste sich das Team der Selber Wölfe den Blue Devils Weiden geschlagen geben. Beide Teams lieferten den Zuschauern in der ausverkauften Hans-Schröpf-Arena ein temporeiches Auftaktdrittel im Vorweihnachtsderby.

"Wir versuchten unser Heil in der Offensive, ließen Gegner und Scheibe gut laufen, mussten aber höllisch aufpassen, wenn die Gastgeber mit brandgefährlichen Kontern durchbrachen." Horst Mähner, Selber Wölfe

Keine Punkte unter dem Weihnachtsbaum

Alles was dem Selber Spiel fehlte, so Horst Mähner von den Selber Wölfen, war ein Tor, aber dies wollte nicht fallen. Ein überragender BDW-Goalie Filimonov sorgte in einer temporeichen, überaus fairen Partie dafür, dass die Punkte in der Oberpfalz blieben.