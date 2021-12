Keine Chance dem Winterblues – Sport erst recht!

Den inneren Schweinehund überlisten

Lux ist eine Maßeinheit für Lichtintensität und die ist mit Sonnenschein freilich noch höher: 100.000 Lux. Licht ist ein wichtiger Taktgeber für uns Menschen, viele Prozesse im Körper werden davon gesteuert. In der Entwicklung des Menschen leben und arbeiten wir erst seit relativ kurzer Zeit in Räumen mit Kunstlicht. Deshalb ist Rausgehen wichtig für uns.

Die meisten Menschen wissen das auch, es scheitert halt oft am viel zitierten "inneren Schweinehund". Aber der lässt sich auch überlisten – durch Belohnung nach dem Sport, dem Wissen, dass man sich nach dem Workout besser fühlt oder indem man sich ein Ziel setzt und Gleichgesinnte sucht.

In der Gruppe fällt es leichter

Sport in der Gruppe oder zumindest zu zweit zu machen, ist auch einer DER Ratschläge von Motivationstrainern. Denn dann hat man einen festen Termin, den man nicht so leicht absagt. Außerdem hilft es, sich einen konkreten Plan zu machen: also zum Beispiel Montag laufen, Mittwoch schwimmen und am Donnerstag Yoga – oder so.

Ganz wichtig ist es, Rückschläge einzukalkulieren – rät Sport-Coach Daniela Dishmaier: "Man sollte immer in Verhandlung mit dem Schweinehund treten und schon vorab überlegen, welche Alternativen man hat. Wenn man unterschätzt, dass Hürden kommen, ist Scheitern programmiert."