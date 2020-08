Keine Champions-League-Stimmung in Lissabon

Eine leere Innenstadt, kaum Fans - wenig deutet darauf hin, dass in Lissabon gerade die besten acht europäischen Mannschaften um die Krone spielen. Natürlich werden sich die Anhänger während der Partien in den Bars und Kneipen der portugiesischen Hauptstadt treffen. Trotzdem findet es BR-Reporter Taufig Khalil schade, dass rund um das Final-8-Turnier so wenig los ist.