Kein Sieger im Löwen-Duell: 1860 spielt remis in Braunschweig

Punktgewinn oder doch Verlust? Beim TSV 1860 München wird man über die turbulente Schlussphase beim Drittligagastspiel bei Eintracht Braunschweig noch lange nachdenken.

Erst brachte Kapitän Sascha Mölders den TSV 1860 eine Minute vor dem Spielende per Handelfmeter in Führung. Die Münchner schienen schon den "Lucky punch" gesetzt zu haben. Doch Aufstiegsaspirant Braunschweig gab sich noch nicht auf: Brian Behrendt glückte in der Nachspielzeit (90.+2) noch der Ausgleich.

Die Münchner Löwen hängen nach dem Unentschieden weiter im Tabellenmittelfeld fest mit neun Punkten auf Platz neun. Allerdings fehlen nur zwei Zähler auf den Relegationsplatz: Dort stehen aktuell die Braunschweiger mit elf Punkten.