Kein Schnee in Bad Wiessee: Slalom-Meisterschaft verschoben

Die deutschen Slalomfahrer können am 30. und 31. Dezember nicht wie geplant zur Deutschen Meisterschaft 2019 in Bad Wiessee antreten. "Am 23. Dezember hat's so geregnet, dass wir die Piste nicht mehr rechtzeitig präpariert bekommen", sagt Stephanie Sennhofer vom Audi Skizentrum am Wiesseer Sonnenbichl auf BR-Anfrage. "Und ein fairer Wettbewerb ist eben nur auf guten Pisten möglich."

Deutsche Meisterschaft wird nachgeholt

Athleten wie Viktoria Rebensburg, Anton Tremmel, Franziska Schelle und Marinus Sennhofer müssen sich nun gedulden. Laut Sennhofer holt der Deutsche Skiverband die Meisterschaft nach. Momentan stehen dafür jedoch weder der Termin noch der Veranstaltungsort fest.