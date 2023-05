"Kein Endspiel": FC Augsburg ohne Vargas in Bochum

Noch dringender als der FC Augsburg braucht am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter) der VfL Bochum einen Sieg. Der Druck liegt beim Tabellenvorletzten, aber klar: Mit einem Sieg könnten die Schwaben definitiv für ein weiteres Jahr Bundesliga planen.

Dass das schwer wird, ist klar. Zumal Trainer Enrico Maaßen auf Ruben Vargas verzichten muss. Der 24 Jahre alte Schweizer, der zuletzt aufsteigende Form gezeigt hatte, fällt wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus. Maaßen muss zudem den gelb-gesperrten Arne Engels ersetzen. Nur individuell trainieren konnten am Donnerstag (11.05.) die angeschlagenen Rafal Gikiewicz und Iago.

Berisha und Dorsch Kandidaten für die Startelf

"Wenn wir drei Punkte holen, dann sieht es gut aus", sagte Maaßen vor der Partie. Dabei ließ er noch offen, ob die U21-Europameister Niklas Dorsch und Mergim Berisha von Beginn an auflaufen. Beide seien Startelfkandidaten, sagte Maaßen. "Aber Mergim ist auch fünf Wochen ausgefallen, da wollen wir abwarten, wie er sich fühlt. Dorschi hat auch lange gefehlt und wenig Spielpraxis, aber bei beiden gibt es die Option, dass sie starten."

Mittelfeldspieler Dorsch war nach viel Verletzungs- und Krankheitspech immer wieder ausgefallen, sammelte aber zuletzt wieder Einsatzzeit. Torjäger Berisha fehlte einige Wochen wegen Sprunggelenksproblemen, kehrte beim 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin als Joker zurück. In dieser Woche konnte der Angreifer sein Trainingspensum steigern.

Intensives Spiel gegen unangenehme Bochumer erwartet

"Wichtig ist, dass die Jungs, die auf dem Platz stehen, vollkommen fit sind", sagte Maaßen, der ein intensives Spiel erwartet. Dieser Aspekt werde auch ein wichtiger Parameter bei der Aufstellungsfrage sein.

"Bochum hat vielen Vereinen schon Punkte abgeknöpft", warnte Maaßen vor dem VfL, der auf einem direkten Abstiegsplatz steht - nicht zuletzt auch im Hinspiel, als der VfL 1:0 in Augsburg gewann. "Wir haben drei Spiele hintereinander konstant gepunktet und die Woche über hart gearbeitet. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir der Situation gewachsen sind."

VfL-Trainer Letsch: Nicht überdrehen

In Bochum geht man die Partie gegen Augsburg konzentriert an, ohne im Angesicht des drohenden Abstiegs zu überdrehen: "Die Mannschaft weiß, um was es geht", sagte VfL-Trainer Thomas Letsch. "Jeder in dieser Mannschaft wusste von Anfang an, dass es um den Klassenerhalt geht. Von daher ist es für uns nicht überraschend." Die Partie sei sehr wichtig, von einem "Endspiel" wollte der 54-Jährige aber nicht sprechen.