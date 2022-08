Kein Edelmetall: Brennauer im letzten Rennen starke Vierte

Brennauer verpasste im Finish am Münchner Odeonsplatz nur um Sekundenbruchteile eine Medaille. Gold holte sich nach rund drei Stunden und 130 Kilometern Lorena Wiebes aus den Niederlanden. Sie besiegte im Fotofinish die Weltmeisterin Elisa Balsamo aus Italien. Ihre Landsfrau Rachele Barbieri hatte Brennauer die Bronzemedaille noch knapp weggeschnappt. Damit blieb der Allgäuerin die "Holzmedaille", wie sie selbst sagte. Trotzdem freute sie sich: "Ich denke vor allem, dass wir mit dem Ausgang hier zufrieden sein können".

Kurz darauf stemmte die Allgäuerin noch einmal ihre Rennmaschine in die Höhe. Dann flossen die Tränen, als sie umarmt von ihren Teamkolleginnen an der Ziellinie in München ihre eindrucksvolle Karriere beendete. "Es fällt schwer Abschied zu nehmen", gab sie zu.

"Im Ziel war es dann sehr emotional. Die ganze Mannschaft hat mich umarmt, es flossen ein paar Tränen. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis ich angekommen bin, bis ich realisiere, dass es jetzt vorbei ist." Lisa Brennauer

Brennauer beendet ihre Karriere mit Gold und Silber in München

Brennauer hatte im Vorfeld angekündigt, bei den Europameisterschaften ihre letzten Rennen zu bestreiten. In München war sie gleich mehrmals an den Start gegangen und hatte sich auf der Bahn den Titel mit dem Gold-Vierer von Tokio gesichert. Außerdem gewann die Kemptnerin Silber in der Einerverfolgung. Insgesamt sammelte sie 26 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften.

In Zukunft vielleicht Trainerin

Die 34-Jährige ist nach ihrer Karriere weiterhin als Berufssoldatin bei der Bundeswehr angestellt und möchte nah am Sport bleiben. "Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, viel von meinem Wissen und meiner Erfahrung weiterzugeben", sagte sie. Auch eine Rolle als Trainerin sei vorstellbar. Der Bund Deutscher Radfahrer würde Brennauer gerne ins Trainer-Team einbinden.