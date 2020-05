Kein Coronafall bisher: SSV Jahn bereit für erstes Geisterspiel

Der SSV Jahn Regensburg ist auf das erste Geisterspiel am Samstag (16.05.) zu Hause gegen Holstein Kiel gut vorbereitet, sagt Geschäftsführer Christian Keller. Seit Sonntag ist das Team des SSV Jahn in einem Hotel in der Stadt kaserniert. Die Spieler sehen bis zum Anstoß nur das Hotel und den Trainingsplatz.

Jeder Spieler wird fünf Mal getestet

Viermal wurde die Teams bereits getestet. Kurz vor dem Spiel werden die Aktiven ein fünftes Mal getestet. Alle Corona-Tests waren bisher negativ, erklärt Geschäftsführer Christian Keller.