Kein Bänderriss: Coman gegen Liverpool einsetzbar

Die Bayern dürfen aufatmen. Wie eine Untersuchung am Samstagvormittag ergab, hat sich Kingsley Coman gegen den FC Augsburg nicht schwerwiegend verletzt und ist für die Partie gegen Liverpool "eine Option". "Nach einer eingehenden Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Samstagvormittag gab es aber zum Glück Entwarnung", hieß es in der Presseerklärung.

Verletzung gegen Augsburg

Der 22-jährige Franzose hatte sich im Freitagsspiel gegen den FC Augsburg verletzt. In der 90. Minute knickte er in einem Zweikampf unglücklich um. Nach längerer Behandlung humpelte er in die Kabine. Die Bayern befürchteten nach der Partie Schlimmeres: "Er hat Schmerzen. Es sieht nicht gut aus", sagte Trainer Niko Kovac. Verteidiger Mats Hummel erklärte: "Wenn er am Sprunggelenk behandelt wird, dann jagt's uns allen einen Schauer über den Rücken."

Viele Verletzungen in der Vergangenheit

Am linken Bein, das es auch diesmal traf, war Coman in der Vergangenheit häufig verletzt. Im August und Februar riss er sich das Syndesmoseband und fiel lange aus. Erst im Dezember ist er wieder zurückgekehrt. In der Saison 2016/17 war er außerdem wegen einer Kapselverletzung im linken Sprunggelenk und wegen eines Außenbandrisses im linken Knie ausgefallen.

Mehr Dynamik mit Coman

Wie wichtig Coman für das Spiel der Münchner ist, hat er gegen Augsburg unter Beweis gestellt. Beim 3:2-Sieg der Bayern glänzte er als zweifacher Torschütze und Vorbereiter des Siegtores von David Alaba. Coman war der herausragende Akteur. "Wir brauchen ihn", sagte Torhüter Manuel Neuer und Kovac ergänzte: "Mit ihm haben wir eine ganz andere Dynamik."