Kehren mit den Fans die Beleidigungen in die Stadien zurück?

Bayern in Hoffenheim - ein denkwürdiger Fußballabend

Rückblick: Am 29. Februar ist der FC Bayern in der Bundesliga zu Gast in Hoffenheim. München führte nach 68 Minuten 6:0, dann rollten Zuschauer im Bayernblock erstmals ein Schmähplakat gegen Hoffenheim-Gönner Dietmar Hopp aus. Zwei Mal wurde die Partie unterbrochen, einmal kam das zwischenzeitlich verschwundene Plakat erneut zum Vorschein. In der Schlussphase schoben sich beide Teams auf dem Spielfeld den Ball nur noch hin und her, um die Partie über die Zeit zu bringen.