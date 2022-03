Kaymer und Schmid bei Golf BMW International Open am Start

Kaymer bisher einziger deutscher Sieger in Eichenried

Bei der BMW International Open (22. bis 26. Juni) zählt Kaymer zu den prominentesten Startern. Das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier im Golfclub München Eichenried hatte er als bislang einziger Deutscher im Jahr 2008 gewonnen. Vergangenes Jahr belegte er Rang zwei hinter dem Norweger Viktor Hovland.

Nach einer dreimonatigen Babypause trainiert der zweimalige Majorsieger momentan viel in Florida. Der 37-Jährige war auf der PGA Tour in den USA zuletzt unter anderem zweimal am Cut gescheitert. Nun will sich Kaymer vor allem für die Turniere im Sommer vorbereiten. "Der Fokus liegt ganz klar auf der langfristigen Entwicklung", meinte Kaymer.