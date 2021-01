Katharina Althaus: "Volle Stadien kennen wir sowieso nicht"

Die deutsche Skiwelt schaut freudig auf die vom 23. Februar bis 7. März in Oberstdorf stattfinden wird. Darunter auch Skispringerin Katharina Althaus, die in Blickpunkt Sport ihre Freude auf die "Weltmeisterschaft zuhause" zum Ausdruck brachte. "Dort, wo alles angefangen hat", möchte die 24-Jährige, die auch für den SC Oberstdorf springt, an ihre Erfolge in Seefeld anknüpfen. "Auch wenn es vor Zuschauern natürlich noch schöner wäre", sagte Althaus im Interview.

Geiger setzt sich für Skisprung-Damen ein

Volle Stadien seien die deutschen Skispringerinnen aber sowieso nicht gewöhnt - die Athletinnen kämpfen seit Jahren um nationale und internationale Aufmerksamkeit. Die Damen haben keine Vierschanzentournee, und auch das Preisgeld sei nicht ansatzweise mit dem der Herren vergleichbar. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger macht sich nicht erst seit er in Seefeld unter anderem mit Althaus zu Mixed-Team-Gold sprang, für die Gleichberechtigung von Frauen im Skispringen stark. Die norwegische "Raw Air"-Serie, die ebenfalls über vier Etappen ausgetragen wird, sei "ein gutes Beispiel, dass es funktionieren kann".

Premiere in Oberstdorf

Umso erfreulicher, dass die Damen bei der kommenden Heim-WM erstmals gleich viele Wettbewerbe bestreiten werden wie die Männer. Denn: In Oberstdorf werden die Frauen erstmals auf einer Großschanze an den Start gehen. "Wir sind darüber sehr dankbar, das bedeutet uns viel", signalisierte Althaus ihre Freude auf die Premiere. Ach im Skifliegen würde sich die 24-Jährige gerne einmal probieren.