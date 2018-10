Kater beim FC Bayern schon vor dem Wiesnbesuch

Das heftige 0:3 (0:2) seiner total verunsicherten Bayern-Elf im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach bringt den 46 Jahre alten Trainer bereits vor Ablauf der ersten 100 Tage im Amt in arge Bedrängnis. "Ich kenne die Mechanismen im Fußball und in der Bundesliga. Ich weiß, dass die Zeit bei Bayern München anders läuft", sagte Kovac. Die Frage, ob die Bayern-Bosse nervös werden könnten und ob er sich Sorgen mache, dass auch sein Job in Gefahr geraten könnte, könne er aber nicht beantworten.

Durchhalteparolen beim Sportdirektor

Sportdirektor Hasan Salihamidzic forderte eine Krisenbewältigung durch Zusammenhalt. Das hörte sich noch wie eine Durchhalteparole an. Bezüglich der Leistung des Rekordmeisters gegen Gladbach fand er deutlich schärfere Worte: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein Heimspiel gesehen habe", äußerte der 41-Jährige. Er sah zahlreiche Mängel: "Wir haben nicht die richtige Körpersprache gehabt, haben uns nicht richtig durchsetzen können. Ja, muss man es besser machen."