Katar-Debatte: FC Bayern macht "gut Wetter" bei den Mitgliedern

"Nach der Jahreshauptversammlung vergangene Woche wollen, können und sollten wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", so der deutsche Fußball-Meister in dem Schreiben. "Ohne Frage ist diese Jahreshauptversammlung leider nicht so abgelaufen, wie wir es von unserem FC Bayern gewohnt sind."

Beim Mitgliedertreffen des Vereins hatte es Turbulenzen rund um das umstrittene Sponsoring mit Qatar Airways gegeben. Zahlreiche Fans stören sich an den Geschäftsbeziehungen ihres Klubs mit dem Gastgeberland der Fußball-WM 2022. "Bei all den Turbulenzen (...) steht unser Club trotz allem auch in dieser Pandemie insgesamt vorbildlich da: sportlich, wirtschaftlich wie gesellschaftlich", hob die Vereinsführung hervor.

"Wir haben bei diesem Thema sicher nicht alles richtig gemacht." Auszug aus dem Schreiben des FC Bayern München an seine Mitglieder