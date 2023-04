Karriereende: 1860-Kapitän Stefan Lex hört auf, bleibt aber Löwe

"Ich habe es schon vor der Saison angekündigt. Der Verein braucht Klarheit und die habe ich jetzt geschaffen." Stefan Lex zieht einen Schlussstrich und beendet seine Karriere. Dies teilte der 33-Jährige seinem Klub 1860 München und dessen Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel mit. Im Sommer läuft Lex' Vertrag aus, über eine mögliche Verlängerung wurde lange spekuliert.

Der gebürtige Erdinger Lex spielt seit 2018 bei den Löwen und führt das Team aktuell als Kapitän aufs Feld. Der Stürmer war nach Stationen bei SE Freising, TSV Buchbach, SpVgg Greuther Fürth und dem FC Ingolstadt spät in München bei seinem Herzensverein gelandet. Zwei Bundesligajahre mit Ingolstadt zählen zu den Höhepunkten seiner Karriere.

Der lange Weg zum Löwen-Glück

Lex, der schon in der E- und C-Jugend bei den Löwen vorspielte, wurde zunächst verschmäht. "Danach war ich nochmals bei den Amateuren im Probetraining und bei den Profis. Geklappt hat es letztlich erst später - ohne Probetraining", wird Lex auf der 1860-Homepage zitiert: "Ein langer Anlauf! Im Endeffekt bin ich aber froh, wie es gekommen ist."

Nur der Aufstieg blieb Lex verwehrt

Nur der Aufstieg in die 2. Bundesliga, der wäre am Ende noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen. "Wir waren die letzten Jahre knapp dran, sind zweimal Vierter geworden. Da hat echt nicht viel gefehlt", so Lex.

Neue Rolle beim TSV 1860 München

Die Löwen-Fans dürfen sich aber freuen, dass Stefan Lex dem Verein auch nach der aktiven Karriere erhalten bleibt. Offen ließ er bisher nur, in welcher Rolle: "Ich werde im Herbst in einer anderen Funktion wieder bei den Löwen aufschlagen", teilte er mit: "Ich hoffe, dass ich dann meinen Beitrag leisten kann, auch wenn es nicht aktiv auf dem Platz ist."