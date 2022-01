Karl-Heinz Rummenigge empfiehlt Lewandowski-Vertragsverlängerung

Rummenigge lobt Nagelsmann und ist vom Meistertitel überzeugt

Für Trainer Julian Nagelsmann fand Rummenigge gute Worte. Er habe "einen klaren Plan, er hat die Taktik erfolgreich etwas verändert", deshalb laute das Fazit: "Er macht einen guten Job. Und das, obwohl Hansi Flick große Fußabdrücke hinterlassen hatte". Insgesamt ist er vom Mannschaftsmix des FC Bayern München überzeugt - und auch, dass der zehnte Meistertitel in Folge am Ende der Saison eingefahren wird.

Nur Empfehlungen, "kein Fuß mehr in der Tür"

Allerdings sei Rummenigge bei all diesen Themen "nicht mehr verantwortlich“. Im vergangenen hatte er seinen Job als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG beendet und an Oliver Kahn übergeben. Deshalb bleiben dem 66-Jährigen nur Empfehlungen. Nach dem Ende seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender steht für ihn fest: "Wenn man loslässt, dann muss man loslassen. Da soll man nicht mehr den Fuß in der Tür halten."

Lieber zu Hause Fußballschauen, aber Pladoyer gegen Geisterspiele

Und eigentlich, gibt er zu, müsse er sagen, "dass es zu Hause angenehmer ist, als im Stadion mit Maske, beschlagener Brille und 15 Leuten" in der Kälte zu sitzen.

Trotzdem möchte er, dass man angesichts der Geisterspiele eine Art Lobbyismus betreibt. "Keine Zuschauer ist nicht O.K., in anderen Ländern ist das auch erlaubt", sagte Rummenigge. Denn: "Der Fußball ohne Zuschauer ist kein Fußball. Der lebt von Emotionen – und die sollen die Zuschauer bald wieder bringen."