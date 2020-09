Karl-Heinz Rummenigge: Der Bayern-Boss wird 65

Seit 2002 ist Rummenigge Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Am 31. Dezember 2021 gibt er sein Amt ab. Designierter Nachfolger ist Oliver Kahn. Danach will er seine Zeit ruhig angehen lassen. Eine Bayern-Zukunft in irgendeinem Bayern-Gremium schwebt ihm nicht vor. Eine Position beim DFB, der Deutschen Fußball Liga oder auf internationaler Ebene kommt auch nicht infrage für ihn: "Ich bin völlig ungeeignet für ein Amt in einem Verband", sagt Rummenigge kategorisch.

"Ich habe noch keinen konkreten Plan, was ich am 1. Januar 2022 machen werde. Aber ich habe auch keine Angst davor." Karl-Heinz Rummenigge

Zehn Jahre Profi-Fußballer beim FCB

Der FC Bayern ganz ohne Rummenigge? Eigentlich nicht vorstellbar. 1974 wechselte er von seinem Heimatklub Borussia Lippstadt zu den Münchnern und wurde einem der besten Spieler seiner Zeit. Er bestritt 95 A-Länderspiele (45 Tore) und erzielte in 310 Bundesligapartien (allesamt für den FC Bayern) 162 Treffer. Mit dem FCB wurde er zweimal deutscher Meister, zweimal deutscher Pokalsieger, gewann 1975 und 1976 den Europapokal der Landesmeister sowie 1976 den Weltpokal. Nur ein Titel blieb Rummenigge verwehrt - der des Weltmeisters.

"Uli Hoeneß sagt immer zu mir: Kalle, du kannst machen, was du willst, ich bin mindestens einmal mehr Weltmeister geworden als Du." Karl-Heinz Rummenigge

1984 war dann Schluss bei den Bayern: Für 11,4 Millionen Deutsche Mark wechselte Rummenigge zu Inter Mailand - es war zu der Zeit der teuerste Transfer der Liga und der zweitteuerste der Welt. Seine Karriere ließ er 1989 bei Servette Genf ausklingen.

Rummenigge macht aus dem FC Bayern eine Weltmarke

Ende 1991 fing dann die zweite beachtliche Karriere Rummenigges an: Er wurde Vize-Präsident des FC Bayern. Zu diesem Zeitpunkt steckte der Verein in einer Krise: Auf internationalem Parkett war er kaum anzutreffen, dazu kamen finanzielle Probleme. Doch zusammen mit Präsident Franz Beckenbauer und Manager Uli Hoeneß brachte er die Bayern wieder an die europäische Spitze zurück. Heute ist der zweimalige Triple-Sieger eine Weltmarke - auch dank Rummenigge, der neue Zuwachsmöglichkeiten beim Merchandising entdeckte.

Im Zuge der Umwandlung der Fußballabteilung des FC Bayern 2002 in eine AG wurde er zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. 2008 übernahm er zudem die Funktion des ersten Vorsitzenden der European Club Association (ECA), die er bis zum 4. September 2017 ausübte.

Machtmensch, der polarisiert

Als Fußballfunktionär erarbeitete sich Rummenigge aufgrund seines Auftretens viel Renommee und Respekt. Er gilt aber auch als Machtmensch, der polarisiert - zum Beispiel, wenn er die aggressive Transferpolitik des Vereins verteidigte, sich als ECA-Vorsitzender für die Belange der reichen europäischen Topklubs einsetzte, sich gegen Medienschelten zur Wehr setzte (erinnert sei an die legendäre Pressekonferenz - Stichwort: "Artikel 1 Grundgesetz") oder sich verbale Duelle mit Konkurrenten wie Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund lieferte.

Rummenigges Abschied in 15 Monaten wird eine Zäsur bei Deutschlands Topklub darstellen. Nach Vereinspatron Uli Hoeneß geht das andere Alphatier, das den Verein über Jahrzehnte prägte.

"Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich für unersetzlich halten. Es ist Teil des Lebens, dass man irgendwann loslassen muss und den Nachfolgern Vertrauen schenkt." Karl-Heinz Rummenigge