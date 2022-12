Karl Geiger vor der Vierschanzentournee: "Das wird genial"

Kurz vor Weihnachten legen auch die meisten Sportler eine kurze Pause ein. Die Skispringer hingegen fiebern genau jetzt ihrem Saisonhöhepunkt entgegen. Der Oberstdorfer Geiger hat die Vierschanzentournee fest im Blick, die direkt nach den Feiertagen auf der heimischen Schanze beginnt.

Letztmals 2019 vor Zuschauern: Geiger in Oberstdorf auf Rang zwei

Wie zuletzt vor drei Jahren können ihn dann auch wieder Zuschauer anfeuern. Im Jahr 2019 hatte sich der Lokalmatador nur dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben müssen. Im Gespräch mit dem BR-Sportreporter Bernd Schmelzer verriet er, was er sich für dieses Jahr vorgenommen hat.

Geiger über den "Kessel" von Oberstdorf: "genial"

"Ich freue mich riesig, wenn dann die ganzen Tribünen am ganzen Hang voll sind", sagt der 29-Jährige Allgäuer über die erwartete Kulisse. Die werde "durch die Kesselform" sogar noch "ein bisserl" gesteigert. "Das wird genial", sagt er voller Vorfreude.

"Ein gewisser Heimvorteil" auf der "coolen Anlage"

Das Heimpublikum soll für ihn nochmal für den Extra-Kick sorgen. Speziell in Oberstdorf sei die Stimmung noch einmal ganz besonders: "Erstens, weil es mein Heimatort ist", sagte der Lokalmatador. Dazu komme der "extrem coole" Aufbau der Anlage - die er aber aus dem Effeff kennt. Deshalb glaubt er schon, "dass man da von einem gewissen Heimvorteil reden kann".

Generalprobe verpatzt

Diesmal steht er bei der Favirotenaufzählung jedoch nicht weit oben. Bei der Generalprobe in Engelberg stürzte er sogar. Vor seinem dritten Platz in Titisee-Neustadt war er beim Saisonauftakt in Wisla nach dem ersten Sprung ausgeschieden.

Alles geben gegen die "ein Stück weit bessere Konkurrenz"

Deshalb ist Geiger klar, dass es "Konkurrenten gibt, die ein Stück besser sind". Trotzdem hat er sich einiges vorgenommen: "Wenn man hier in Oberstdorf oben sitzt, dann will man natürlich auch alles geben". Schließlich war er in der Saison 2020/21 ja schon einmal Zweiter in der Tournee-Gesamtwertung.