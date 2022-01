Artikel mit Video-Inhalten

Skispringer Karl Geiger unschlagbar - nächster Weltcupsieg

Karl Geiger bringt sich in die Topfavoritenrolle für die Olympischen Winterspiele in Peking. Der Oberstdorfer gewann auch den zweiten Weltcup der Skispringer in Titisee-Neustadt. Auch Markus Eisenbichler flog wieder aufs Podest.