Karl Geiger ist neuer Skiflug-Weltmeister

Team-Wettbewerb am Sonntag

Zum Abschluss der Wettkämpfe in Planica wird am Sonntag ab 16.00 Uhr in zwei Wertungssprüngen der Team-Weltmeister ermittelt.

Die Mannschaft des Deutschen Skiverbands (DSV) geht nach den Ergebnissen in den Einzeln als Mitfavorit in die WM-Entscheidung. Denn neben Geiger und Eisenbichler überzeugten im rein bayerischen DSV-Team auch Pius Paschke und Constantin Schmid mit Top-15-Plätzen: Paschke wurde Elfter, Schmid 15.