Karim Adeyemi, der "kleine Bazi" aus Unterhaching

Das erste Spiel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hätte für Karim Adeyemi wohl kaum besser laufen können. Keine 19 Minuten nach seiner Einwechslung traf der 19-Jährige in der Nachspielzeit der WM-Qualifikation gegen Armenien zum 6:0 (4:0)-Endstand. Schon mit seiner erstmaligen Nominierung sei "ein Traum in Erfüllung" gegangen, sagte Adeyemi, der in Salzburg unter Vertrag steht und dort in den ersten sechs Ligaspielen sechsmal getroffen hat. Beim Anruf von Flick habe er vor Nervosität "angefangen zu stottern". Auf dem Platz war davon nichts mehr zu spüren.

Sein Premierentreffer war dabei ein ganz besonderer: Der erste eines Debütanten unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick, der erste für die DFB-Auswahl durch einen Spieler, der in diesem Jahrtausend geboren ist.

"Ich bin glücklich über mein Debüt - gleich mit einem Tor, das macht es umso schöner". Karim Adeyemi

Adeyemi zeigte wenig Interesse an der Schule

"Geflasht" von seinem Traum-Einstand in der Nationalmannschaft dankte Adeyemi einem ganz besonders: seinem ehemaligen Förderer Manfred Schwabl. Der Präsident seines Ex-Klubs SpVgg Unterhaching nahm ihn in der Jugend auf, nachdem der FC Bayern den damals Zehnjährigen weggeschickt hatte.

Das fußballerische Talent stellte Schwabl niemals infrage, schon damals beeindruckte ihn Adeyemi durch seine außergewöhnliche Schnelligkeit. Aber: "Er war ein kleiner Bazi", erinnert sich Schwabl im Gespräch mit BR24 Sport zurück. Gerade die Schule habe die Sturmhoffnung wenig interessiert.

"Wir waren gefragt, ihn persönlich in die Reihe zu kriegen, damit da was entstehen kann", sagt Schwabl. "Wenn in der Schule etwas nicht lief, durfte er nicht zum Training. Das hat gewirkt". Mit 14 Jahren fiel dann endgültig der Groschen und Adeyemi zeigte, was in ihm steckt - im Fußball und in der Schule.

"Gänsehaut pur" bei Manfred Schwabl

Auch heute noch steht Schwabl Adeyemi sehr nahe. Der 19-Jährige ist oft in Unterhaching zu Besuch bei seinen Eltern, die beide bei der SpVgg arbeiten. Der Präsident zeigt sich nach dem gelungenen Einstand seines Zöglings stolz.

"Es war schon Wahnsinn, als er sich warmgelaufen hat", erzählt der 55-Jährige. Als dann die Nummer dreizehn, ausgerechnet die Nummer seines langjährigen Weggefährten und kürzlich verstorbenen Fußball-Kollegen Gerd Müller, auf der Anzeigetafel stand und Adeyemi eingewechselt wurde, habe Schwabl "Gänsehaut pur gespürt".