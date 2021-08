Karateka Jasmin Jüttner trotz Ausscheidens völlig zufrieden

Nachdem Jasmin Jüttner ein kleines Kapitel Karate-Geschichte geschrieben hatte, konnte sie auch das frühe Aus verschmerzen. Bei der olympischen Premiere ihrer Sportart schied sie zwar in der Vorrunde aus, war aber mit ihrer Leistung im Kampfsporttempel Nippon Budokan "sehr zufrieden". Jüttner war als erste Karateka in der Disziplin Kata auf die Matte gegangen, in Tokio ist die Kampfkunst zum ersten und zunächst auch einzigen Mal olympisch.

Als erste Karate-Athletin der Welt die olympische Matte betreten

Zwar hätte sich die 28-Jährige "noch mehr gewünscht" als Platz acht, habe sich aber nichts vorzuwerfen, sagte Jüttner und erklärte stolz: "Ich war die allererste Karate-Athletin der Welt, die jemals die olympische Matte betreten hat. Das macht mich sehr glücklich. Das war ein atemberaubendes Gefühl, ich war voller Adrenalin. Das war etwas ganz Besonderes, was es so nicht mehr geben wird." Bei den Olympischen Spielen ist Karate erstmals olympisch. Bei den nächsten Spielen 2024 in Paris verschwindet Karate wieder aus dem olympischen Programm.

Zehn Mal in Folge Deutsche Meisterin im Kata-Einzel

Jasmin Jüttner wurde als Jasmin Bleul in Aschaffenburg geboren und zog mit ihrer Familie nach Mömbris. Im dortigen TV Störzbach begann sie mit sieben Jahren mit Karate. Ihre Spezialität ist die Kata – eine kontaktlose Übungsform aus stilisierten Kämpfen gegen imaginäre Gegner. Einige Jahre ging Jüttner für den KD Untermerzbach im Landkreis Haßberge auf die Matte. Seit 2005 trainiert sie im Budocenter von Kata-Bundestrainer Karamitsos in Frankfurt am Main. Seit 2007 wurde sie zehn Mal in Folge Deutsche Meisterin im Kata-Einzel. 2014 wurde die Mömbriserin in Bremen Weltmeisterin mit dem Team der Kata-Nationalmannschaft. Jasmin Jüttner lebt in Wiesbaden. Sie ist seit 2017 mit dem ehemaligen Kata-Bundestrainer Philipp Jüttner verheiratet.