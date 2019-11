Kapitän Grüttner verlässt Jahn Regensburg zum Saisonende

Der SSV Jahn Regensburg verliert am Ende dieser Saison seinen Führungsspieler Marco Grüttner. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, will der Kapitän im kommenden Sommer gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern zur Familie in die schwäbische Heimat zurückkehren.

Grüttner erzielte 46 Treffer

Der Stürmer war im Sommer 2016 nach Regensburg gewechselt. Grüttner war in 121 Pflichtspielen für den SSV Jahn aktiv und erzielte dabei 46 Treffer. Seit der Spielzeit 2017/18 ist er auch Kapitän des aktuellen Tabellensiebten.

"Das fällt mir einerseits brutal schwer, andererseits ist jetzt aber einfach der richtige Zeitpunkt für mich und meine Familie gekommen. Wir haben uns im vergangenen Jahr ein Eigenheim gekauft, meine Frau tritt bald wieder eine Stelle in der Heimat an und unsere Kinder kommen jetzt auch in das Alter, in dem es besonders wichtig ist, Verwandtschaft und Freunde regelmäßig um sich zu haben", erklärte der 34-Jährige.

Christian Keller bedauert Entscheidung

Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, hat großen Respekt vor der Entscheidung, die für ihn "persönlich und seine Familie sicherlich die richtige ist". "Natürlich hätten wir Marco liebend gerne noch länger beim SSV Jahn gesehen. Seine Entscheidung gilt es aber vollauf zu respektieren, auch weil damit frühzeitig Klarheit für alle Beteiligten besteht", sagte Keller. Gleichermaßen gilt, dass für Abschiedsschmerz noch keine Zeit sei. Man habe bis zum Erreichen des abermaligen Klassenerhalts noch sehr viel Arbeit vor sich. Marco müsse dabei als Kapitän vorangehen.

Zu seiner Fußball-Zukunft machte Grüttner keine Angaben. "Was nach Saisonende ist, spielt in den nächsten Monaten keine Rolle. Wer mich kennt, der weiß, dass ich bis zum letzten Tag alles für den SSV Jahn geben und mich in jedem einzelnen Spiel zerreißen werde, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen", meinte er.