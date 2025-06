22.06.2025, 17:24 Uhr Bildbeitrag

> Sport > Kapitänin Gwinn und Torjägerin Schüller über EM-Ziel einig

Kapitänin Gwinn und Torjägerin Schüller über EM-Ziel einig

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn glaubt fest an den EM-Titel. Auch Top-Stürmerin Lea Schüller lässt keinen Zweifel daran, was beim Wettbewerb in der Schweiz am Ende herauskommen soll. "Das Ziel Titel zählt", unterstreicht die Torjägerin des FC Bayern.

Von BR24Sport