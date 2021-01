Kapitän Manuel Neuer ist Nationalspieler des Jahres 2020

Der 34 Jahre alte Torhüter von Rekordmeister FC Bayern München erhielt 57,8 Prozent der Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen seine Teamkollegen durch, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Insgesamt wurden 1562 Stimmen für Neuer abgegeben.

Gnabry auf Platz zwei vor Ginter

Gnabry auf Rang zwei erhielt rund 15 Prozent der Stimmen. Zum schönsten Länderspieltor des Jahres wurde schon früher in dieser Woche ein Hackentor von Gnabry beim 3:3 gegen die Schweiz in der Nations League gewählt. Verteidiger Matthias Ginter (9,3 Prozent) von Borussia Mönchengladbach wurde in der Nationalmannschaftswertung insgesamt Dritter.

Neuer: Triple-Sieger und Welttorhüter

Neuer gewann im Jahr 2020 Meisterschaft, Pokal, Champions League sowie den nationalen und den internationalen Supercup mit dem FC Bayern München. Im Dezember wurde er zum Welttorhüter 2020 gewählt.