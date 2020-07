Kapitän Bastian Doreth verlängert vorzeitig bei Medi Bayreuth

Der Kapitän von Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth hat seinen für die kommende Saison noch gültigen Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Der 31-Jährige wird bis zur Saison 2023/24 in Bayreuth bleiben. In der kommenden Spielzeit wird Doreth bereits seine sechste Saison für die Wagnerstädter spielen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Bisher hat der 31-Jährige 214 Spiele für die Oberfranken bestritten.

Weitere vier Jahre in Bayreuth

Es sei ein weiterer großer Schritt für die langfristige Zukunft des Klubs, sagte Alleingesellschafter Carl Steiner. "Wir wollen mit Basti unsere gemeinsame Zukunft planen und ihn zu einem zentralen Baustein der zukünftigen Organisation machen." Doreth selbst sagt, er fühle sich extrem geehrt, dass er noch weitere vier Jahre in Bayreuth spielen dürfe.

"Gerade in der jetzigen Zeit ist es ein schönes Gefühl, dass gegenseitige Loyalität geschätzt, respektiert und auch honoriert wird. Medi Bayreuth ist meine sportliche Familie geworden und ich freue mich sehr darauf, auch in den nächsten Jahren den Verein weiter mit zu prägen und zu gestalten. Das ist mir eine Herzensangelegenheit." Bastian Doreth, Basketballspieler

Seit 2015 ist Doreth in Bayreuth

Doreths Basketballkarriere begann in seiner Heimatstadt Nürnberg, wo er für die Franken Hexer und den Nürnberger BC spielte. 2010 wechselte er zum FC Bayern München. Mit den Münchnern stieg er in die erste Liga auf und wurde zum Youngster des Jahres in der ProA-Liga gewählt. Es folgten 123 Bundesligaspiele für den FC Bayern München, die TBB Trier sowie die Artland Dragons, ehe er zur Saison 2015/16 nach Bayreuth wechselte.

Bayreuther Identifikationsfigur

Mit Medi zog der neunzigfache Nationalspieler in der abgelaufenen Saison ins Halbfinale des FIBA Europe Cups ein. Außerdem schaffte er mit seinem Team zweimal den Sprung in die Playoffs der Basketball-Bundesliga, erreichte 2018 das Final Four um den BBL-Pokal sowie in der Saison 2017/18 das Viertelfinale in der Basketball Champions League.

"Gerade in einem schnelllebigen Geschäft sind Identifikationsfiguren, wie Basti eine ist, von unschätzbarem Wert für eine Organisation." Raoul Korner, Trainer Medi Bayreuth.

In fünf Spielzeiten im Trikot von Medi Bayreuth stand Bastian Doreth in insgesamt 153 Bundesligaspielen, 7 Playoff-Partien, 6 BBL Pokal Begegnungen, 34 Spielen in der Basketball Champions League und in 14 FIBA Europe Cup Spielen, insgesamt somit also in 214 Spielen auf dem Parkett. Aktuell ist Bastian Doreth außerdem Athletensprecher des Deutschen Basketball Bundes.