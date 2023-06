Kanutinnen: Ein einzigartiges Team bei den Special Olympics

In Hof ist am Freitag und Samstag Daumendrücken angesagt: Die Kanufahrerinnen Stefanie Gebhardt und Victoria Tippelt starten bei den Special Olympics in Berlin. Sie sind die einzigen Sportlerinnen aus Oberfranken, die bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger Behinderungen teilnehmen.

Besonderes Team aus Hof bei Special Olympics

Die 30-jährige Stefanie Gebhardt hat das Down-Syndrom, ihre 36-jährige Boots-Partnerin Viktoria Tippelt hat nur noch eine Sehkraft von 20 Prozent. Mit dieser Kombination seien sie ein einzigartiges Team, so Trainerin Christl Schlisio vom Faltbootclub Hof im BR-Gespräch. Denn normalerweise sitzen bei den Special Olympics in den sogenannten "Unified Booten" jeweils ein Sportler mit und ein Sportler ohne Beeinträchtigung.

Beide trainieren schon seit ihrer Kindheit beim Faltbootclub in Hof und haben schon viele Medaillen auf nationalen und internationalen Wettkämpfen gesammelt. Victoria Tippelt ist mehrfache Deutsche Meisterin. Stefanie Gebhardt hat unter anderem Silber bei den Weltspielen der Special Olympics 2011 in Athen gewonnen.

Schwester bei olympischen Spielen in Tokio

Der olympische Geist liegt bei ihr in der Familie: Ihre Schwester Melanie Gebhardt startete 2021 bei den Kanurennen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Sie feuert nun ihre Schwester bei den Special Olympics auf der traditionsreichen Regatta-Strecke in Berlin-Grünau an. Das erste Kanurennen des Hofer Teams ist am Freitag um 15.00 Uhr, die Endläufe sind am Samstag. Noch bis Sonntag finden in Berlin die Weltspiele der Special Olympics in 26 Sportarten mit mehr als 7.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt statt.