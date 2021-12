Kanutin Ricarda Funk war bei Olympia im Wechselbad der Gefühle

Im Augsburger Kanu-Leistungszentrum trainiert Ricarda Funk sechs Mal die Woche. Vor fünf Monaten konnte sie auf großer Bühne die Früchte ihrer Arbeit einsammeln und im Kanuslalom bei den Sommerspielen die erste Goldmedaille für das deutsche Team holen. Wenige Tage zuvor war allerdings das Ahrtal, wo sie aufgewachsen ist, von Hochwasser überflutet worden. "Man hat auch einfach manchmal schiss, weil man wirklich spürt, wie kraftvoll das Wasser ist," so die 29-Jährige über ihre Fahrten im Eiskanal.

Durch die Hochwasser-Katastrophe in ihrer Heimat ging Funk bei ihrer ersten Olympiateilnahme durch ein Wechselbad der Gefühle. "Ist nicht in meinen Kopf reingegangen", erklärt die Spitzenathletin. Sie habe sich "irgendwie auch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ich hier meine Traum leben darf aber die Menschen zuhause haben einen absoluten Alptraum."

Funk hätte am liebsten mit angepackt

Während Funk mit den tückischen Stromschnellen im olympischen Kurs kämpfte, rangen zahlreiche Menschen im Ahrtal um ihr Leben. "Ich hab kurzzeitig wirklich gedacht. Am liebsten würde ich jetzt einfach nur helfen und mit anpacken." Aber das ging natürlich nicht. Immer noch beschäftig Funk die schlimme Situation der Menschen im Juli: "Wenn man ganz ehrlich ist: Was ist dagegen dann eine olympische Medaille wert? Es war für mich ein Wechselbad der Gefühle", sagte die Sportsoldatin.

Nächstes sportliches Ziel

Als nächstes sportliches Ziel will Funk die erfolgreiche Titelverteidigung bei der WM angehen. "Es wäre ein absolutes Highlight, vor Publikum bei der Weltmeisterschaft in Augsburg starten zu können. An dem Ort, an dem ich seit Jahren täglich hart trainiere", sagte sie in einem Zeitungs-Interview. In drei Jahren will sie dann "unbedingt Olympische Spiele in ihrem vollen Ausmaß mit Zuschauern erleben. Dafür werde ich alles geben".