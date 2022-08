Kanu-WM in Augsburg: Ricarda Funk - "Der Druck war immens"

Insgesamt fast 33.000 Zuschauer kamen an den fünf Wettkampftagen nach Augsburg an den Eiskanal und feuerten die Athleten lautstark an. Davon habe man vorher nur geträumt, gestand Sideris Tasiadis im Gespräch mit dem BR. Aber dann habe man die ganzen Emotionen mitgenommen.

Heimvorteil auf dem Eiskanal - Fluch und Segen

"Natürlich gibt es einen Heimvorteil", erklärte seine Teamkollegin Ricarda Funk, die ihren Titel im Kajak erfolgreich verteidigte. So etwas gebe es auf jeder Strecke, "aber am Ende ist ein Heimvorteil Segen und Fluch zugleich. Denn der Druck sei für die Augsburger Kanuten immens gewesen: "Oben an dieser Startlinie zu stehen, das war nur krass. Man wusste ganz genau, was alle anderen vor uns schon gezeigt haben." Auch die anderen Starter würden schließlich schon seit Jahren auf dieser Strecke trainieren. Außerdem wechsle das Wasser im Eiskanal sehr oft und sehr schnell, ergänzte Tasiadis, da müsse man sehr flexibel sein.

Nach WM-Bronze und Silber erfüllte sich Sideris Tasiadis mit dem Weltmeistertitel einen Traum. An den Lauf selbst könne er sich aber nicht mehr erinnern, weil er so konzentriert gewesen sei. Um so mehr genossen die beiden dann die Siegerehrung. Vor Familie und Freunden auf dem Podest zu stehen, das war für Funk "einfach nur großartig".