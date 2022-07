Kanu-Slalom: Die deutschen Favoriten bei der Heim-WM in Augsburg

Der Eiskanal in Augsburg ist bis Sonntag Schauplatz für spannende Wettkämpfe im Kanu-Slalom. Tausende Fans haben sich schon die Tickets für die Strecke besorgt, die zu den Olympischen Spielen 1972 gebaut wurde.

Ricarda Funk: "Den WM-Titel verteidigen ist schon cool"

Als in der Fuggerstadt bei der letzten WM die Medaillen verteilt wurden, war auch Ricarda Funk schon dabei: "Ich war 2003 bei der Weltmeisterschaft hier auch vor Ort, habe die ganzen Kanuslalom-Stars angefeuert, hab meine Unterschriften gesammelt", erzählt die 30-Jährige. Inzwischen ist sie selbst ein Star – als Olympiasiegerin von Tokio. Aber jetzt ist "natürlich Heim-Weltmeisterschaft. Ist ja irgendwo auch schon ein Traum. Also ich meine an dem Ort, an dem man so viel trainiert, dass man da am Ende sein Titel verteidigen darf - den Weltmeistertitel. Das ist schon cool".

Weltmeisterin Lilik hofft auf Medaillen

Die Vorgabe nicht nur von Olympia, sondern auch von der letzten WM in Bratislava ist hoch: Auch Elena Lilik holte sich in der Slowakei einen Titel: "Das letztes Jahr war schon etwas sehr Besonderes. Es wird sehr schwer, das zu wiederholen, aber ich bin froh, dass wir in Augsburg erst mal wieder an den Team-Events teilnehmen können. Da ist natürlich das Ziel, eine Medaille zu holen." Und natürlich "dann im Einzelnen möchte ich schon auch gerne eine Medaille holen".

Heim-Event macht auch Druck

Die Strecke so gut zu kennen, das ist für alle deutschen Athleten natürlich ein Riesenvorteil, aber gleichzeitig kann das auch zu mehr Druck führen.

Denn die WM ist schon seit Wochen das Gesprächsthema Nummer eins in Augsburg. Eine Straßenbahn fährt mit den Gesichtern der heimischen Stars – wie Sideris Tasiadis – durch die Stadt: "Es ist doch was Schönes und Tolles, weil die Sportart ja nie so die Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt haben wir die Chancen, wir werden die auf jeden Fall voll ausnutzen ", so Tasiadis.

Aigner: "Wird eine schöne Zeit sein"

Gleich zum Auftakt in den Teamevents soll es schon die ersten deutschen Medaillen geben. Für Hannes Aigner wäre es die Vierte bei einer WM – und trotzdem eine ganz Besondere: "Die Reise dorthin, das tägliche Training und die ganzen Eindrücke, die wir im Vorfeld wahrnehmen, ist auch schon ein tolles Erlebnis", freut sich der 33-Jährige. "Und ich denke, egal mit welchem sportlichen Ergebnis ich am Ende aus der WM rausgehe, wird es eine schöne Zeit sein".