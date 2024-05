Kanu-Slalom: Weltcup-Auftakt| 30.05. - 04.06. | Livestream

In Augsburg fällt für die Kanu-Slalom-Elite der Startschuss in eine spannende Saison mit dem Highlight bei den Olympischen Spielen in Paris. Bevor es um Medaillen geht, müssen die Kanu-Stars jedoch auf der Weltcup-Bühne ihr Können unter Beweis stellen. Für die Olympiaqualifizierten, die nicht bei der Kanu-EM teilnehmen konnten, ist es der erste internationale Vergleich.

Verfolgen Sie die Kajak-Finals am 31.05. ab 16.40 Uhr, die Kanadier-Wettbewerbe am 01.06. ab 11.25 Uhr und die Kajak-Cross-Rennen am 04.06. ab 12.10 Uhr live im Stream

Nachdem die vorherige Saison nicht nach Wunsch verlaufen ist, will das Deutsche Team rund um die Augsburger Elena Lilik, Sideris Tasiadis und Noah Hegge wieder Selbstvertrauen sammeln.

Tasiadis, der zweifache Olympia-Medaillen-Gewinner und Weltmeister von 2022 sagte im Vorfeld des Heim-Weltcups, er freue sich, dass es mit den internationalen Wettkämpfen endlich losgeht. "Ziel ist natürlich, Performance zu zeigen und vorne mitzufahren", so Tasiadis.

Kajak, Canadier, Kajak-Cross

Am 30. Mai startet der Weltcup-Auftakt mit der Qualifikation im Kajak, am Freitag folgt die Qualifikation im Canadier und die (Semi)finale im Kajak. Samstag und Sonntag stehen dann ganz im Zeichen der Canadier-Finale und Kajak-Cross-Wettbewerbe.